石破茂首晤特朗普　日媒：聯合聲明或提及擴大網絡與太空合作

日本首相石破茂2月6日抵達華盛頓，與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）舉行首次峰會，兩人計劃於周五會晤後舉行聯合新聞發布會。日本政府表示，石破將就經濟和安全問題與特朗普交換意見。有日媒推測，考慮到中國與俄羅斯的威脅，記者會上可能提及日美就擴大網絡與太空領域合作的協議。



共同社報道，石破周四會晤後表示：「我想在與總統的會晤中確認，日美將在經濟和安全領域開展合作。我們將共同努力實現和平，並在印度太平洋地區及其他地區發展自由和開放。」

圖為2024年12月24日，日本首相石破茂於在東京出席記者會。（Reuters）

在網絡領域，疑似中俄參與的對政府機關和重要基礎設施的網絡攻擊接連發生，美國要求日本提高應對能力。日本政府計劃向國會提交法案，旨在導入「能動性網絡防禦」，先行採取措施應對網絡攻擊。

在太空領域，日美將深化探測和追蹤高超音速導彈的相關協作，還將攜手致力於強化利用太空的導彈防禦體系、以及監視攻擊人造衛星的「殺手衛星」。

圖為2025年2月6日，美國總統特朗普（Donald Trump）出席年度全國祈禱早餐會（National Prayer Breakfast）並發表講話。（Reuters）

在美國主導的國際探月「阿爾忒彌斯計劃」（Artemis）上，日美將再次確認會向日籍太空人提供兩次月面登陸機會。