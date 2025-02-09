印度德里地方國會選舉　執政人民黨大勝　事隔27年重奪首都控制權

印度首都德里（Delhi）國會選舉結果於2月8日出爐，由印度總理莫迪（Narendra Modi）領導的人民黨（Bharatiya Janata Party）獲得過半議席勝出，事隔27年重奪首都地方執政權。



路透社8日報道，印度選舉委員會的數據顯示，人民黨贏得德里地方國會70個席位中的48 席，遠遠領先反對派平民黨 (Aam Aadmi Party，又譯普通人黨） 所獲得的22個席位。

莫迪在社交媒體平台X上寫道：「我們保證，我們將竭盡全力發展德里，提高人民的整體生活品質。」

報道稱，人民黨過去27年來皆未能在首都地方選舉獲勝，而平民黨則靠著提供慷慨的福利和高舉反貪腐大旗的正面形象，於2015年和2020年選舉中先後取得67席及62席，長期主導德里地方政治。

然而平民黨在這次的選舉中「遭遇滑鐵盧」，連該黨領袖Arvind Kejriwal本人及其副手Manish Sisodia都連任失敗。

2025年2月8日，印度新德里，總理莫迪（Narendra Modi）在人民黨（Bharatiya Janata Party）總部向黨員致意，以慶祝該黨在首都德里地方國會選舉中獲勝。（Reuters）

Arvind Kejriwal選後在X上發布影片表示，平民黨在過去十年中一直致力於改善地區的基礎設施、教育和醫療保健，如今亦將發揮建設性反對派的作用。