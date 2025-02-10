AI詐騙意大利富商國際米蘭前主席傳轉100萬歐元　Prada總裁也中招

美媒報道，今年1月以來，有騙徒使用AI冒稱意大利國防部長克羅塞托（Guido Crosetto）及其幕僚，從多名知名意大利富商手中騙取錢財，包括Giorgio Armani的時裝設計師、奢侈品巨頭Prada的行政總裁（CEO）Patrizio Bertelli、國際米蘭前主席莫拉堤（Massimo Moratti）等均成騙徒的目標。



據彭博社，騙徒克羅塞托（Guido Crosetto）打電話給這些富商，要他們幫忙支付贖金、解救在海外被綁架的意大利記者，並把錢匯到海外銀行帳戶。騙案發生不久前，意大利政府才與伊朗交換人質、解救被囚禁的本國記者薩拉（Cecilia Sala）。

據指，奢侈品牌Tod's創辦人Diego Della Valle、輪胎品牌Pirelli（派拉利）行政總裁普羅維拉（Marco Tronchetti Provera）、意大利軍火商貝瑞塔（Beretta）家族、意大利第一大藥廠美納里尼（Menarini）家族的成員等都接到了騙徒電話。

意大利官員指，騙案中的假國防部長告訴對方自己無法用公款支付，但事後會通過意大利銀行還款。國際米蘭前主席莫拉堤（Massimo Moratti）對意大利《共和國報》（La Repubblica）稱自己受騙，但並未透露匯款金額。意大利安莎社則援引司法消息人士稱，莫拉堤付款超過100萬歐元（約804萬港元）。