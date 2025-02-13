韓國政府：韓國航企3.1起對登機「尿袋」設限　禁放行李架

韓國釜山航空一架飛機1月發生起火事件，疑是俗稱「尿袋」的充電寶起火，韓國交通部2月13日宣布將於3月加強航空安全規則的措施，其中包括限制航班上允許攜帶的充電寶的數量和類型，也不可把「尿袋」或電子煙放在頭頂行李架內。



韓國國土交通部宣布，新安全措施規定將於3月1日生效，目前是針對國內航空公司，但也計劃未來建議外國航空公司這麼做。

該部門在一份聲明中表示，安全檢查將包括檢查電池的數量和類型，乘客最多可以攜帶5個100瓦時（100Wh）的「尿袋」便攜式電池，若是100至160瓦時的尿袋，則要在航空公司批准下方可帶2個。而超過160瓦時的電池則不允許登機。

2025年1月28日，韓國釜山金海國際機場，消防員試圖撲滅釜山航空飛機上的火災。（Reuters）

在飛行過程中，不准把電池組和電子煙這些產品放在行李架上，而是要放置在透明塑膠袋或保護袋中，或將外露終端遮蓋起來，並應存放在座椅口袋或外套口袋中。手機、手提電腦等電子產品的內置電池則不受新規定影響。

新規定也禁止乘客在飛機上使用座位的USB插口為「尿袋」或電子煙充電。

韓國國土交通部表示，這項決定是為了解決人們對潛在電池起火的擔憂，而釜山航空飛機起火的原因尚未確定。