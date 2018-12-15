【英國脫歐】政府內閣傳認定文翠珊計劃已死　謀再推Plan B

英國脫歐死局仍然化解無期，討論不斷「輪迴」。歐盟領袖周五（14日）結束兩日峰會，英國首相文翠珊（Theresa May）仍是空手而回。 《泰晤士報》報道，大多數英國政府閣員認為，文翠珊的脫歐計劃已經胎死腹中，正考慮包括第二次公投或「挪威模式」在內的其他替代方案。

文翠珊周五表示將會繼續爭取歐盟提供更多「保障」，但報道指她的閣員下周將會向她施壓，提出反對意見。

據指保守黨內閣意見仍然分裂。財相夏文達（Philip Hammond）及就業及退休保障大臣盧綺婷（Amber Rudd）在內的部分官員認為，如果所有方案都行不通，會不情願地支持就脫歐舉行二次公投。

但有多名閣員就反對再公投，情願傾向「挪威模式」，包括環境大臣高文浩（Michael Gove）及內政大臣賈偉德（Sajid Javid）。而更強硬的是外相侯俊偉（Jeremy Hunt），寧願冒險在無協議下「硬脫歐」。

歐盟委員會主席容克（Jean-Claude Juncker）周四（13日）感嘆，儘管看到文翠珊如此勤奮，談判卻幾乎沒有成果。他強調協議沒有重新談判的空間，下周將會公布無協議「硬脫歐」的歐盟應對方案。

（路透社）