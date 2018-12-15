【新聞教室】忠實保守派馬爾瓦尼　署理白宮幕僚長只是暫時職務？

美國總統朗普周五（14日）宣布，將任命白宮預算總監馬爾瓦尼（Mick Mulvaney）出任署理白宮幕僚長，接替年底離職的現任幕僚長凱利（John Kelly）。馬爾瓦尼是誰？他成為署理白宮幕僚長有甚麼意義？

白宮幕僚長是美國「第三號人物」，位高權重。但要成功擔當特朗普政府下的白宮幕僚長並不容易。（視覺中國）

特朗普在Twitter上公開這個消息時，同時表示白宮幕僚長是個「人人爭着做」的職位。所謂白宮幕僚長其實是負責白宮的最高級別事務官員，領導白宮辦公廳的運作。因此是僅次於總統及副總統後的職位，被稱為美國「第三號人物」。

幕僚長要收拾白宮亂局

白宮幕僚長亦同時可視為美國政府的「守門員」，因他是第一個接收總統的訊息，並把總統的想法帶到白宮指令實施的人。但特朗普上任後白宮一直出現混亂，現任幕僚長凱利2017年接任普里伯斯（Reince Priebus）出任白宮幕僚長，雖然一度成功收拾亂局，但兩人不時傳出不和，凱利終於要在中期選舉後提早退休。

現年51歲的馬爾瓦尼，在2015年因成立眾議院自由黨團（Freedom Caucus）而嶄露頭角。自由黨團意旨團結國會最保守的聲音，以達到影響其他黨員及國會投票意向。而馬爾瓦尼在出任白宮預算總監期間，與特朗普有豐富合作經驗，亦甚少傳出與特朗普不和的聲音；他與國會就預算談判的經驗，相信亦是他被選為出任白宮幕僚長的原因之一。

馬爾瓦尼是一個忠實的保守派份子，亦有豐富與特朗普合作的經驗。（Getty Images）

署理白宮幕僚長只是暫時職務？

不過既然特朗普是希望換上一個「聽話」的白宮幕僚長，馬爾瓦尼的情況就有點尷尬。因為馬爾瓦尼的職銜是署理白宮幕僚長，也就是說這只不過是一個暫時的職務。

白宮幕僚長的職務是實行總統的意願，但若這只是個暫時的職務，這將會變得難以實行。現有下屬將難以與一個「暫時頂替」的上司合作，要實行一個政府的完整議程也需要以年月計算。

路透社引述白宮一名資深官員表示，馬爾瓦尼的任期並沒有設限，署理白宮幕僚長只是一個職銜名稱。