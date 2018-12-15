【新聞背後】澳洲為何承認西耶路撒冷作以國首都？一舉掀鄰國不滿

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）周六（15日）宣布，該國正式承認西耶路撒冷（West Jerusalem）為以色列首都。 為何澳洲在以巴問題上「轉軚」？其實莫里森在10月時已提出此說法，這個舉動也有在地區補選中討好猶太種群的嫌疑。 如今莫里森堅持自己的取態，但澳洲也不無代價，惹來以穆斯林為主的印尼和馬來西亞不滿。

疑為「吸票」討好猶太種群

10月澳洲文特沃思（Wentworth）地區舉行國會補選前夕，莫里森已提出考慮承認耶路撒冷為以色列首都。澳洲巴勒斯坦倡議網絡（Australia Palestine Advocacy Network）主席布朗寧主教（George Browning）便形容，莫里森的做法是嘗試從他自己10月時的言論中自救。

為何莫里森要這樣做？英國《衛報》便指，按2016年的人口普查統計，文特沃思有多達12.5%的人口為猶太人，當地有人質疑莫里森的說法是為了吸納猶太選民的支持。但最終獨立候選人費爾普斯（Kerryn Phelps）成功擊敗執政自由黨候選人、前駐以色列大使夏爾馬（Dave Sharma），令自由黨執政聯盟失去眾議院的些微優勢。

反對派工黨領袖索頓（Bill Shorten）和工黨外交事務發言人黃英賢（Penny Wong）亦不約而同地批評莫里森現時的做法是為了挽回面子，將自己的政治利益置於國家利益之上。

耶路撒冷誰屬一直是以巴核心問題。以色列視聖城耶路撒冷為其「永恆且不分」的首都；而巴勒斯坦則聲稱會將東耶路撒冷定為未來國家的首都。（視覺中國）

印尼馬來西亞表不滿

澳洲突然「轉軚」除了引起巴勒斯坦批評之外，部分以穆斯林為主的國家也相繼表達不滿。其中馬來西亞首相馬哈蒂爾（Mahathir Bin Mohamad）直言，澳洲的做法或會成為恐怖主義的起因。

而印尼方面則甚至可能擱置原本即將「埋尾」的貿易協議。印尼和澳洲自2010年開始展開自由貿易協議談判，雙方8月時已達成協議。但受澳洲以巴問題立場影響，一直未有正式簽署協議。澳洲貿易部長伯明翰（Simon Birmingham）11月暗示，坎培拉不會屈服於印尼的壓力，意味雙方在如此情況下，不會簽署協議。