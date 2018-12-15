朝鮮無核化進程緩慢　特朗普：不着急

自美朝領導人於新加坡舉行會談後，朝鮮無核化進程仍未有重大進展。美國總統特朗普周五（14日）則表示，並不急於與朝鮮達成無核化協議，又明言對朝鮮最高領導人金正恩作為談判夥伴有信心。

特朗普在社交媒體Twitter上發文指，很多人問及美方與朝鮮談判的進展。他表示自己一直回答稱並不着急，並形容朝鮮有極大潛力取得經濟上的成功。他續指，金正恩比起任何人都更清楚看到這點，認為對方會為朝鮮人民充分利用這點。

....Kim Jong Un sees it better than anyone and will fully take advantage of it for his people. We are doing just fine! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2018年12月14日

自美朝首腦於新加坡舉行會談後，朝鮮無核化進程仍未有重大進展。據指，雙方一直未能就放寬對朝經濟制裁的時間表達成共識。韓國《朝鮮日報》12月5日引述外交消息人士稱，美朝於12月3日進行非公開接觸，雙方磋商美朝高級別會談日程等問題，並為第二次「特金會」做準備。但雙方未能達成協議，朝方被指無意推進無核化談判。

韓國總統文在寅於阿根廷二十國集團（G20）峰會期間與特朗普會面。他表示，特朗普希望透過他向金正恩傳話，指非常欣賞對方，又指只要朝鮮實現無核化，金正恩可以「想要甚麼都沒問題」。

（Politico／韓國時報）