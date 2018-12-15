【法國黃背心運動】第5周再有示威　警察疲於奔命「我們快崩潰」

法國「黃背心運動」（Yellow Vest Movement）已連續第五個周末進行，周六（15日）再有示威活動。在首都巴黎，部分示威者與警方發生衝突，警方出動催淚彈驅逐民眾。當地至少約60人被捕。 法國傳媒The Local報道，法國警察工會表示很多同僚疲於奔命，已到達極限，若情況未有改善，有可能會「放下頭盔和盾牌」。

黃背心運動：部分示威者在巴黎高舉標語，反對總統馬克龍。（路透社）

「黃背心運動」令不少法國警員非常勞累。上周末（8日）的示威，8000名巴黎警員要取消休假。巴黎Unité-SGP警察工會代表孔滕托（Rocco Contento）表示，警方資源並非無窮無盡，指他們已到極限，全法國8.9萬警察已不能這樣持續工作下去。他指警察竟要處理一場應該由政客負責的危機，更因此承受沉重壓力。他警告政府若情況持續，將解除身上裝備。

法國全國警察工會組織「另類警察」（Alternative Police）發言人雅各布（Denis Jacob）指出，前線警員日復一日地在惡劣環境下長時間工作，加上休息和吃飯時間經常被迫取消，令他們筋疲力竭。此外，工會投訴無「補水」的超時工作，以及報酬低的夜班輪更工作，令他們過着差劣生活。「另類警察」已要求政府動用緊急預算，向警察提供補償，藉此展示謝意。工會警告如果政府不能滿足他們的要求，將可能有「嚴重後果」。

黃背心運動：這場運動來到第5周，部分示威者改穿上鮮紅色衣服參與這場反政府遊行。（路透社）

巴黎多個景點關閉

法國首都巴黎以及其他城市均為周六的示威嚴陣以待。巴黎多個旅遊景點如美術館「小皇宮」（Petit Palais）、現代藝術博物館（Musée d’Art Moderne）、巴黎地下墓穴（Catacombs）、香榭麗舍劇院（Théâtre des Champs Elysées）以及凱旋門（The Arc de Triomphe）等都要在周六關閉。

羅浮宮和艾菲爾鐵塔目前未有表示會更改開放時間。

巴黎市內40個地鐵站周六維持關閉，多條地鐵線如2 號、6號、8號、12號、13號和14號等將可能出現班次延誤。市內巴士的路線和班次亦可能會受示威活動影響。

（The Local France）