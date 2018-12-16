日本札幌居酒屋猛烈爆炸　至少30人受傷

撰文：成依華
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日本放送協會（NHK）周日（16日）報道，北海道札幌市豐平區一家居酒屋當晚8時多發生爆炸起火，現場至少有30人受傷。
該居酒屋位於平岸站附近。當地消防部門緊急趕到現場救火。
從當地電視影片可見，火勢非常猛烈。
(動画30秒) 消防によりますと、16日午後８時半すぎ、札幌市豊平区平岸３条８丁目の飲食店で爆発があったということです。https://t.co/LBLDBQaeMQ #nhk_news #nhk_video pic.twitter.com/XZ98ziQfPr— NHKニュース (@nhk_news) December 16, 2018
報道引述有附近餐廳店員指出，爆炸後玻璃碎片散落一地，現場有多人受傷。
共同社引述附近居民報道，當時在屋內聽到「嘭」一聲的巨響，公寓也有震動。
札幌市有不少居民把現場影片上傳到社交網站。
平岸の居酒屋がガス爆発して火災も起きました。— Yuta Morochi (@yutamorichi) December 16, 2018
周辺は封鎖されてます。
平岸駅すぐ近くです。 pic.twitter.com/7zDvRXU1LQ
札幌のお母さんの実家から爆発したとこの動画送らさってきた pic.twitter.com/N6Agesn6gF— まぐろねーさん (@maguro1_5) December 16, 2018
（NHK / 共同社）