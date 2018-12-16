日本札幌居酒屋猛烈爆炸　至少30人受傷

日本放送協會（NHK）周日（16日）報道，北海道札幌市豐平區一家居酒屋當晚8時多發生爆炸起火，現場至少有30人受傷。

該居酒屋位於平岸站附近。當地消防部門緊急趕到現場救火。

從當地電視影片可見，火勢非常猛烈。

報道引述有附近餐廳店員指出，爆炸後玻璃碎片散落一地，現場有多人受傷。

共同社引述附近居民報道，當時在屋內聽到「嘭」一聲的巨響，公寓也有震動。

札幌市有不少居民把現場影片上傳到社交網站。

（NHK / 共同社）