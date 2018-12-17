格魯吉亞迎來首位女總統　祖拉比什維利宣誓就任

格魯吉亞前外長祖拉比什維利（Salome Zurabishvili）周日（16日）宣誓就任總統，是當地獨立後首次有女性擔任這個職位。她在就職演說中提到，希望可以化解國內的政治分歧，以及加強與北約及歐洲國家的關係。

出生於法國的祖拉比什維利在執政黨「格魯吉亞夢想黨」（Georgian Dream）的支持下，於11月的選舉取得近6成選票，贏得總統寶座。她在東部城市泰拉維（Telavi）的一座18世紀宮殿宣誓，當地正是她在大選時失利之地，因此選擇在該城市就職，被認為是展現國家融和。

祖拉比什維利表示，新憲法反映國民遇向歐洲和北約的意願，而且在歐洲盟友和美國的支持下，她會全力推動進程。此外，她亦批評曾經發生軍事衝突的鄰國俄羅斯，指對方必須以行動證明有意遵守國際法，實現回復高加索地區關係回復正常。

格魯吉亞首任女總統祖拉比什維利與法國有千絲萬縷的淵源，因此她周日（16日）宣誓就任時，獲法國前總統薩爾科齊出席以示支持。（路透社）

祖拉比什維利的就職典禮有多名政要出席，包括亞美尼亞總統薩爾基相（Armen Sarkissian）、法國前總統薩爾科齊（Nicolas Sarkozy）和阿塞拜疆國會議長阿薩多夫（Oktay Asadov）等。不過當地有數以千計反對派支持者企圖到泰拉維示威時，就遭到警方封路阻止，路透社記者指有警員以警棍毆打多名示威者。

（路透社）