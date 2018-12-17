匈牙利連續多日爆發示威　近萬民眾斥新勞工法是「奴隸法」

匈牙利連續四日爆發反政府遊行，周日（16日）在首都布達佩斯（Budapest）有近萬名民眾參與示威，抗議國會新通過的勞工法。他們批評新法案內容偏袒資方，儼如「奴隸法」。究竟這個「奴隸法」有多恐怖？

示威由左派反對黨、學生和聯合工會發起，這個名為「祝總理先生聖誕快樂」的集會，是自上周三以來、第4次和最大規模的行動，也是自右翼總理歐爾班（Viktor Orban）上台後的大規模示威之一。

約1萬名參與者無懼寒冷，從歷史悠久的「英雄廣場」（Heroes' Square）出發前往國會和國營電視台，他們沿途揮舞國旗和歐盟旗幟，高舉「聖誕節我只想要民主」和「別偷雞摸狗」等標語。

當局出動數百名防暴警察戒備。路透社報道指，遊行大致上和平，但警方後來開始向在國營電視台外的示威者施放催淚彈，有人咳嗽和眼部受到刺激。

匈牙利示威：示威者在國會大樓外與穿上防暴裝備的警察對峙。（路透社）

示威者批評新勞工法案儼如「奴隸法」，指當局不但沒有設立最低工資，反而增加打工仔的工作時數。由於當地月薪遠低於全球平均水平，很多勞工被迫接受加班。

什麼是「奴隸法」？

這個新法案是由右翼執政黨「青年民主主義聯盟」（Fidesz）提出解決勞工短缺的修正案，內容包括把當地每年加班時數上限由250小時提升至400小時；僱主可把加班「補水」和休假的期限由1年延長至3年內返還；另外，僱主亦批准與勞工本人直接商討，跳過工會集體談判。

以每日8小時工作制計算，新法意味僱主可要求每天加班1小時，或每周工作6天，又或是每年加班50天，加上員工一旦在3年內離職便會失去先前的加班費，民眾認為上述修正都明顯偏向資方利益。

匈牙利示威：民眾抗議新通過的勞工法案有如「奴隸法」，周日於「英雄廣場」集合準備示威。（路透社）

到底怎樣的工作時數，會令匈牙利人怒呼自己在當「奴隸」呢？每年加班上限400小時，意味每周的平均加班上限是7.69小時。

港人更慘？

不過香港的「勞工權益」保障隨時更低而言，政府統計處2016年的調查顯示，全港有近38萬名打工仔每周工時超過60小時；瑞銀集團（UBS）2015年的調查也顯示，在全球71個受訪城市中，香港僱員平均工時最高，加上本港標準工時還沒有立法，且不少人加班還沒有補水，可能港人是更加慘。

（綜合報道）