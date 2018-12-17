華為孟晚舟被指誤導滙豐　5年前涉案簡報曝光

華為副董事長孟晚舟在加拿大被捕後獲准保釋，在案件中，美國檢方指控孟晚舟和其他華為代表，涉嫌誤導包括匯豐銀行在內的多家金融機構，讓華為通過香港空殼公司Skycom與伊朗交易。 保釋聆訊最新曝光一份孟晚舟5年前向滙豐簡報的17頁Powerpoint文件，當中顯示孟在與滙豐的會面中，試圖撇清華為與Skycom之間的關係。 美方指控孟是作出不實陳述誤導滙豐，以讓銀行繼續向華為提供服務。孟晚舟方面則否認指控。

這份聲稱由華為法律部門準備的Powerpoint文件，是孟晚舟2013年8月與滙豐代表會面時所使用。據美國檢方之前的文件顯示，孟在這場會面中安排了一位英語口譯員，然後用Powerpoint方式進行簡報。美國司法部和孟晚舟方面均同意，簡報原意是為了釋除滙豐對有關華為違反制裁的疑慮。

簡報開首表明華為在伊朗的業務有遵守美國、聯合國及歐盟的應用法規、準則及制裁，又指華為與Skycom是正常的商業合作關係。

華為孟晚舟事件：在這份17頁的簡報文件中，開首講及華為在伊朗的營運有遵守美國、聯合國及歐盟的法規。

簡報顯示，孟晚舟又解釋華為與Skycom的關係，指「華為曾是Skycom的股東，我（孟晚舟）曾經是Skycom的董事會成員」。但她指之後華為已賣出所有Skycom的股份，她自己也退出了Skycom董事會。

華為孟晚舟事件：簡報顯示孟試圖解釋華為與Skycom之間的關係，指華為已賣出Skycom的股份。

美方一直指控華為與Skycom並非合作關係，認為Skycom實際上由華為控制，又指孟晚舟透過簡報作出諸多不實及誤導說法，企圖讓華為躲開美國及歐盟對伊朗的制裁，並讓滙豐繼續向華為提供服務，涉嫌欺詐。

孟晚舟方面則否認指控。

華為孟晚舟事件：簡報的其他內容包括介紹聯合國、歐盟及美國對伊朗的制裁等。

（綜合報道）