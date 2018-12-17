【遊日注意】香草航空明年中與樂桃合併　香港來往東京航線將停飛

日本廉航香草航空（Vanilla Air）周一（17日）公布，2019年中將與樂桃航空（Peach）正式合併，香草航空會營運至2019年10月底，部分航線會由樂桃接手。不過香港來往東京成田機場的航線只會營運至2019年5月31日，之後會廢除。 日本全日空（ANA）年初已宣布，同為旗下的香草航空及樂桃航空會在2020年前合併，成為日本最大廉航公司。

香草航空在官方網站中表示，公司會營運至2019年10月26日。目前所營運的航線，將在2019年3月31日至10月26日期間逐步停飛，部分航線如沖繩那霸來往台北、東京成田機場來往高雄等，會交由樂桃航空接手。

但有3條航線將會廢除，包括香港來往東京成田機場、沖繩那霸來往石垣，以及東京成田來往北海道函館。

其中香港來往東京成田機場的航線，現時每日來回各一班，只會營運至2019年5月31日。之後樂桃航空會在6月28日起開辦香港來往沖繩那霸的航線。

目前在香草航空的官方網站上，也只能購買直至2019年5月31日的香港來往東京機票。

在香草航空官網上，現時可以購買至2019年5月31日的香港來往東京航班，但若搜尋2019年6月的航班會出現「無法找到符合的航班」字句。

全日空在3月已表示，旗下香草航空將於2020年前與樂桃航空合併，樂桃航空營運許多來往東亞的國際航班，合併後將不會改名，也不會因合併而裁員。