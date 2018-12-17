【中美貿易戰】世貿組織閉門會議　中美大使互相「開火」

世界貿易組織（WTO）周一（17日）在瑞士日內瓦（Geneva）召開會議，討論美國貿易政策，路透社引述內部記錄文件指，中美兩國駐世貿大使在會上互相「開火」。

路透社指，美國駐世貿大使習達難（Dennis Shea）在會上批評中國奉行由國家主導的重商主義，並引用美國啟動的「301調查」，指中國違反世貿規則，強迫外國公司技術轉讓，在智識財產和創新技術上進行不公平競爭。

中國駐世貿大使張向晨反擊稱，美國政府向鋼鋁產品徵收關稅，是打着半信半疑的國家安全旗號，容許保護主義出現，而美國大幅增加關稅則是讓單邊主義的陰魂再次復活。

中美駐世貿大使交鋒：世界貿易組織在日內瓦總部召開閉門會議，討論美國貿易政策，期間中美兩國的駐世貿大使互相指摘。（路透社）

除了兩國之間的貿易磨擦外，習達難又指摘世貿的解決爭端機制背離成員國的共識，而上訴機構（Appellate Body）亦對部分法律作出過份詮釋。他指世貿組織必須進行改革，強調美國有意與看法相近的成員國合作。

張向晨同意世貿需進行改革，但同時批評美方阻撓世貿上訴機構啟動甄選法官的程序。這導致該機構缺少法官，將無法頒布有約束力的規例以處理爭端。中方敦促美方透過對話及平等基礎，推動改革世貿組織。

（路透社）