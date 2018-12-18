【英國脫歐】文翠珊：1月中表決脫歐議案　工黨提不信任動議

英國首相文翠珊（Theresa May）周一（17日）到國會發言，繼續推銷脫歐議案。她表示有意將表決議案的時間提前一周至1月中，又強調不會舉行第二次公投。

文翠珊指，她明白國會有不少議員擔心國家需要盡快作出決定，因此計劃在國會在1月7日重開後舉行辯論，並在之後1月中正式表決。

英國國會原定在上周二（11日）表決，但遭文翠珊臨時叫停，並延至1月底。此舉導致朝野不滿，有執行保守黨員更發起不信任投票，但她最終保住相位。文翠珊其後到歐盟參加峰會，希望爭取愛爾蘭邊界的「補底方案」（Backstop Plan）獲更多保證，結果歐洲方面只表示願意提供更多援助，但表明無意再次展開談判。

對於文翠珊赴歐「空手而回」，英國方面有不少聲音認為國家「硬脫歐」機會甚高。因此提出其他替代方案，包括再次舉行公投。但她在國會指，發起第二次公投只會對民主帶來負面影響，令國家陷入無可修補的撕裂。

不過在野工黨黨魁郝爾彬（Jeremy Corbyn）批評文翠珊的舉動是「浪費時間」，又指國會有必要在這個星期內表決協議，以及考慮其他可能性。另外他又會為此向文翠珊提出沒約束力的不信任動議。

（路透社／英國廣播公司）