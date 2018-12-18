美前國安顧問弗林前生意拍檔被控　涉為土耳其當說客

美國檢察部門周二（17日）起訴兩名土耳其商人，包括一名前國家安全顧問弗林（Michael Flynn）的前生意夥伴。兩人被控為土耳其政府當說客，試圖令華府驅逐一名土耳其傳教士出境，但未有向美國當局登記。

涉案兩人分別是基安（Bijan Kian）和阿爾普泰金（Ekim Alptekin）。根據起訴文件，他們被指在2016年美國大選競選最後幾個月，秘密和非法地密謀影響美國公眾輿論和政客，同時隱瞞活動是受土耳其政府指導。當時弗林是特朗普競選團隊重要一員。

美聯社指出，兩人試圖透過遊說工作，迫使華府驅逐流亡美國的傳教士居倫（Fethullah Gulen）。而有關遊說工作由一間公司「Flynn Intel Group」發起，弗林以及基安就是公司共同創辦人。

基安周二（18日）將在維珍尼亞州聯邦法院提堂，其代表律師拒絕評論案件。至於居住在伊斯坦堡的阿爾普泰金則堅持自己是自發參與遊說工作，否認受土耳其委託。

而弗林就因為通俄門調查已經認罪，他承認撒謊隱暪曾接觸俄羅斯官員。他周二將會判刑，特別檢察官米勒（Robert Mueller）認為他為調查提供「實質協助」，建議毋須判監。

（美聯社）