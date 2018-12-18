札幌爆炸疑涉人為疏忽　過百罐消臭噴霧疑處理不當　涉事公司道歉

日本北海道札幌居酒屋爆炸事件，日本共同社報道指附近多達28棟建築物均受波及。涉事地產中介公司APAMAN周二（18日）發表聲明，就員工或涉疏忽導致意外道歉。

地產中介公司APAMAN周二（18日）發出公開聲明道歉。（APAMAN）

北海道札幌一間兩層高居酒屋周日（16日）晚上發生爆炸，導致42人受傷。事件引發火警令居酒屋完全燒毀，爆炸亦波及附近28棟建築物，和24輛汽車。

日本傳媒引述消息報道，同建築物內的地產中介公司APAMAN有職員正處理廢棄消臭劑噴霧罐，當時有職員把超過100罐的消臭劑逐一穿孔排氣，然後在點燃熱水爐準備洗手時發生爆炸。

但因消息未經確認，相關報道很快從各大新聞社下架。不過APAMAN在周二發表聲明，提到爆炸或許與公司職員有關。

札幌市的噴霧罐回收指引，右下角說明不要為噴霧罐穿孔排氣。（札幌市政府）

承認當時職員在處理過百罐消臭噴霧

聲明中表示當時有職員在廢棄120罐消臭劑噴霧罐後，點燃熱水爐一刻爆炸。聲明中未有指出職員廢棄處理的方法，但與早前的消息報道吻合。

噴霧罐屬於可回收物品，日本各地有回收噴霧罐的指引，不過指引中有清晰指示不應刺開噴霧罐穿孔排氣。APAMAN的職員懷疑疏忽導致意外。

爆炸發生後包括APAMAN中介公司的分店在內，整柚棟樓宇倒塌，面目全非。APAMAN公司的33歲男職員亦身受重傷，現正於醫院留醫。

（綜合報道）