波蘭外長：法國是歐洲病夫　示威恐襲等問題拖累其他國家

法國反政府「黃背心運動」（Yellow Vest Movement）爆發逾五周，給當地帶來慘重經濟損失；另一方面斯特拉斯堡（Strasbourg）聖誕市集12月11日發生槍擊案，導致五人喪生，包括一名波蘭人。 波蘭外長恰普托維奇（Jacek Czaputowicz）接受當地電視台採訪時表示，法國是歐洲的病人，正在拖累歐洲，而波蘭則在發光發亮。

波蘭外長恰普托維奇接受當地電視台Polsat News採訪時，提到法國近期發生的一連串事件：「（斯特拉斯堡的）恐怖襲擊證明法國有問題，還有過去幾周的抗議、總統馬克龍（Emmanuel Macron）退出國家改革，這些都令人難過。」

黃背心浪潮已蔓延至歐洲其他國家，恰普托維奇認為，法國是歐洲的病人，正在拖累歐洲，而波蘭則在發光發亮。

外界預計，黃背心運動將造成100億歐元（約889億港元）損失。對此，恰普托維奇表示，公共財政赤字會危及法治，法國在這個時候還教訓波蘭是不對的，應該專心解決自己國內問題，重建社會秩序。

波蘭右翼民族保守主義政黨法律與公正（PiS）在2015年上台後，法國和波蘭的關係一直緊張，前者批評波蘭的司法改革會威脅司法獨立，引起後者不滿；而波蘭則曾在2017年取消與法國空中巴士公司簽定的數十億歐元合約，令局面更僵。

（綜合報道）