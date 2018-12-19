美國財長姆努欽：預計1月舉行美中貿易談判

美國財長姆努欽（Steven Mnuchin）周二（18日）接受彭博通訊社訪問時表示，新一輪美中貿易談判可能在1月舉行，並期望可以達成協議。

姆努欽透露，美中兩國相關人員在最近數星期曾經多次通電話，雙方並一直計劃舉行正式會面。他又指，總統特朗普（Donald Trump）的其中一個重點政策是削減美國對中國的貿易赤字，但認為需要一段時間才可見成效。而華府亦專注於改善中國經濟的結構轉型，從而有助平衡雙方貿易。

對於正式會面日期，姆努欽表示正商討安排細節，預計1月可以成事，希望可以在3月2日美國重新向中國貨品徵收關稅的限期前取得成果。

美中貿易戰自12月1日起停戰90日，以便兩國舉行談判，不過華府一直沒有公布會面詳情，今次是首次在白宮高層談及會面安排。

另外，早前有消息指姆努欽可能成為白宮人事變動的犧牲品，他在訪問中認為自己將在2020年總統大選時仍是擔任財長一職，又認為特朗普成功連任，自己或可能繼續留任。

至於有指在加拿大被捕的華為副董事長孟晚舟可能成為貿易戰的談判籌碼，姆努欽表示自己或特朗普在阿根廷二十國集團（G20）峰會與中國國家主席習近平會面時，都不知道有關消息，並強調貿易談判和孟晚舟被捕是兩件不同事情。

（路透社）