加拿大證實再有第三名公民在華被拘留

加拿大全球事務部周二（18日）證實，再有第三名加拿大公民在中國被拘留，當局未有透露其身份，只表示官員正向其家人提供協助。 中國外交部發言人華春瑩周三（19日）在例行記者會上回應時則表示，「你（記者）說的情況，我沒有聽說。」

不過，加拿大上周傳出有第二名公民在華被拘留時，中國外交部也曾一度回應指「沒聽說」，其後才證實事件。

加拿大《全國郵報》報道指，再有第三名加拿大公民在中國被拘留，加拿大全球事務部未有把此事與華為副董事長孟晚舟12月1日在加拿大被捕的事件拉上關係。

報道引述加國全球事務部發言人稱，留意到有一名加拿大公民被拘留，但以私隱為理由，沒有透露進一步資料。報道又指，目前未能確實這名公民的身份，但引述消息人士稱，這人似乎不是外交官員，也不是在中國有生意業務的企業家。

華為副董事長孟晚舟12月1日在加拿大被捕後獲准保釋，事件引發中國與加拿大兩國關係緊張。

事件發生後，有兩名加拿大公民分別在中國被扣查，一人是前外交官康明凱（Michael Kovrig），另一人是商人斯帕弗（Michael Spavor）。連串事件使中加關係急轉直下。加拿大聯邦政府周一（17日）宣布，暫停在中國推廣旅遊業。