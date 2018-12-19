【有片睇】馬斯克高速地底隧道開放試車　乘客：比較顛簸

Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）在美國洛杉磯興建的高速汽車隧道部分路段周三（19日）試行，部分獲邀乘搭的傳媒表示，車速相當快，但路程比較顛簸。

美聯社報道，隧道深入地下約9米，其闊度僅足以容納一輛私家車。汽車的輪胎經過加裝後降落至隧道，再被安裝在一條路軌上運行，當隧道入口燈光由紅色轉為綠色，乘客便展開「地下之旅」。

記者試搭後表示路程相當顛簸，甚至令其中一名乘客「暈車浪」，亦有人忍不住叫喊。

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The Boring Company Loop system pic.twitter.com/xVpDHzZKXB — The Boring Company (@boringcompany) 2018年12月19日

馬斯克形容，這次試車是「史詩式」體驗。他表示，由於時間不足和鋪路機的速度出了問題，所以路程有點顛簸，但他強調系統將來會非常順暢。

今次試行速度為每小時64公里，約3分鐘完成約1.6公里路程。馬斯克表示日後時速可達241公里。

馬斯克2016年創立The Boring Company，並建成今次的測試隧道。這條隧道將用作研發名為Loop的地底隧道交通系統，以解決當地的交通擠塞問題。

馬斯克地底隧道試車：參與試行的車輛需要在輪胎位置加裝滑輪，配合隧道。圖為一輛加裝滑輪的Tesla Model X。（美聯社）

（美聯社）