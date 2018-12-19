【停擺危機】美聯邦政府若關門大吉　80萬公務員恐怕無薪過聖誕

美國總統特朗普為落實競選承諾，要求國會通過的年尾預算案中，必須包括50億美元（約390億港元）的美墨邊境圍牆建設費用。民主黨表明不會支持建圍牆，雙方膠着可能導致聯邦政府在周五（21日）午夜過後部分停擺，並影響逾80萬公務員暫時「無糧出」。

政府局部停擺

美國國會近幾個月已批准本財政年度約75%的政府資金，當中包括軍費，教育及醫療等。若新預算案未能及時在國會闖關，聯邦政府四分之一的運作會停止，影響國土安全部、司法部、運輸部、內政部及農業部等9個部門。

華府停擺：特朗普要求國會通過的年尾預算案中，必須包括美墨邊境圍牆建設費用，並威脅指若不撥款興建圍牆，將任由聯邦政府資金在周五耗盡後停擺。（路透社）

80萬公務員無糧出

根據民主黨參議院撥款委員會報告，政府停擺將導致約80萬名公務員暫時「無糧出」，他們要待預算案獲批後才能獲補發薪資。這意味若特朗普與民主黨繼續僵持，聯邦僱員這個聖誕可能要暫時「食自己」。

政府停擺並不代表所有公務員都可以「奉旨放假」。為確保政府運作及國家安全，軍人、監獄人員、邊境巡邏人員及聯邦調查局特工等約42萬名重要政府機構員工仍然需上班；餘下的約38萬非必要公務員則被逼放「無薪假」，他們包括不同政府部門的員工，單是稅務局已有5萬人。

華府停擺：政府停擺將導致約80萬名公務員暫時「無糧出」，待預算案獲批後才能獲補發薪資。（法新社）

停擺影響景點開放

聯邦政府大部分與公眾日常生活直接相關的部門並不受停擺影響，郵政服務亦不會暫停。不過，房屋貸款批核、聯邦支票、許可證和牌照等非緊急事務都會被延遲。

由於人手有限，華盛頓紀念碑、自由神像、博物館及國家公園都可能會關閉，或有限度開放。這不但對觀光遊客造成影響，亦損害地方經濟。

華府停擺：政府停擺可能會導致華盛頓紀念碑、紐約自由神像、博物館及國家公園等有限度開放。（VCG）

特朗普曾揚言願意以停擺換取他的目標，不過以目前情況看來，白宮可能會接受沒有50億美元預算的法案。白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）周二（18日）強調，特朗普正尋求其他資金來源用以興建圍牆，因此政府將無需停運。

聯邦政府2018年1月20日因參議院未能通過臨時撥款法案陷入停擺，是繼2013年10月以來再次陷入關門風波。

華府停擺：美國民主、共和兩黨議員在2018年1月底一度未能通過臨時撥款，政府進入停擺。（路透社）

（綜合報道）