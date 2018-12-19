路透社指美國考慮從敘利亞全面撤軍　特朗普：我們已打敗ISIS

路透社周三（19日）引述美國官員消息報道，鑑於收復極端組織ISIS所佔據領地的行動接近尾聲，華府正考慮從敘利亞全面撤軍。 美國總統特朗普則在Twitter上發文稱，已經打敗ISIS。

報道引述兩名官員指當局已決定撤軍，但他們未有透露詳細的時間表，以及何時公布消息，但其中一名官員透露，盟友事前已知悉。

國防部拒絕回應事件，僅稱會繼續與該區的夥伴合作。

報道指，倘若有關決定確認執行，將會顛覆國防部長馬蒂斯（Jim Mattis）和其他高層官員的論調。他們一直倡議美軍在敘利亞的軍事存在，強調需確保ISIS不能再度出現。

美國現時約有2000名士兵在敘利亞，當中大部份是特種部隊，他們與敘利亞民主力量（SDF）成員有緊密合作。

總統特朗普（Donald Trump）一如以往，表示希望把駐敘利亞的士兵帶回美國。他在Twitter上發文稱已經打敗ISIS，「我們已經打敗了在敘利亞的ISIS，這是我當總統期間（美軍）在那裏出現的唯一原因」。

We have defeated ISIS in Syria, my only reason for being there during the Trump Presidency. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2018年12月19日

（路透社）