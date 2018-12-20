歐盟千份外交電報洩露　美企：似與解放軍相關

美國《紐約時報》周二（18日）引述一家網絡安全公司報道指，懷疑跟中國解放軍有關的黑客在過去3年入侵歐盟通信系統，下載數以千計外交電報，揭露歐盟跟不少國家領袖的對話。因應事件，歐盟周三（19日）宣布啟動緊急調查。

報道引述發現有關入侵行為的網絡安全公司Area 1，指黑客入侵歐盟系統的手法，類似中國解放軍精英部隊使用的技術。

報道又引述部分被盜外交電報，揭露歐盟外交官擔心美國特朗普政府變幻莫測的作風；在中國及俄羅斯的關係中備感掙扎，以及憂慮伊朗有機會重啟核武計劃等。

其中一則電報透露了歐盟官員與國家主席習近平於7月16日的會面，內容引述習近平指特朗普「欺凌」北京，做法好像參加一場「沒有規例的自由搏擊比賽」。據指習近平在會面中強調不會「屈服於美國的欺凌，即使貿易戰傷害所有人」，又指「中國不再是一個落後的國家」。

另一則電報則提及特朗普跟俄羅斯總統普京在芬蘭的峰會，歐盟官員形容峰會為「成功（至少對普京而言）」。

Area 1指，黑客複製有關文件後上載到公開的網站。Area 1其後向《紐時》提交逾1100份文件，內容還包括歐盟跟沙特阿拉伯、以色列等國家領袖的對話。

中國外交部向美國有線新聞網絡（CNN）否認黑客與中國有關，指報道「可疑、毫無根據、極不負責任」。

（紐約時報／美國有線新聞網絡）