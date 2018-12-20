美國30天內解除對俄鋁制裁　歐柏嘉對公司控制權銳減

美國財政部周四（20日）向15名俄羅斯情報人員以及4家俄資公司實施新一輪制裁措施，以回應俄方干預2016年美國大選、毒殺俄籍前間諜斯克里帕爾（Sergei Skripal）與女兒尤利婭（Yulia Skripal），以及持續無視國際規範等行為。 俄鋁﹙0486）周四宣布美國財政部有意在30日內終止對俄鋁的制裁，美國財政部外國資產管理辦公室已通知美國國會有關意向，待多項條件獲達成後方可作實。作為代價，歐柏嘉在俄鋁的控制權將大減。

美對俄有新增制裁，亦有除名的變動。美國財政部已通知國會，30日內終止對3家俄羅斯企業的制裁，包括鋁業巨企俄羅斯鋁業公司（Rusal）、其母公司EN+ Group以及能源公司JSC EuroSibEnergo。其中俄羅斯鋁業公司及EN+ Group都獲得「放生」，惟持有兩間公司股份的俄國鋁業大亨歐柏嘉（Oleg Deripaska）繼續被列入黑名單。

俄鋁須滿足美國的條件，包括行企業管治變動，包括全面改組董事會，以確保獨立董事佔董事會大多數席位及現任董事會主席將辭職。公司亦須遵守自美國「特別指定國民名單」中剔除的條件，向外國資產管理辦公室持續進行匯報及證明。

美國4月就俄羅斯涉嫌干預美國選舉而實施制裁，此後已向272個與俄羅斯有關的個人和實體實施制裁，當中包括俄羅斯鋁業大亨歐柏嘉的俄鋁。但俄羅斯一直否認指控。

（日本放送協會／美聯社）