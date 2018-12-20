德國《明鏡周刊》獲獎記者寫假新聞多年　被揭虛構人物故事

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英國《衛報》周三（19日）報道，德國《明鏡周刊》（Der Spiegel）一名曾獲多個獎項的記者Claas Relotius，遭揭發至少在14篇文章有「虛構的故事和主角」，他已經辭職並承認錯誤。

今次假新聞事件是由另一名《明鏡周刊》記者莫雷諾（Juan Moreno）揭發，他曾與Claas Relotius一起報道美墨邊界的新聞。該篇報道於11月發表，但莫雷諾對一些文章細節感到疑惑，並找到內文兩名經常被引述的消息人士，結果他們都說從未見過Claas Relotius。

現年33歲的Claas Relotius 2011年加入《明鏡周刊》任職自由撰稿人。他這8年間在該雜誌刊出60篇報道，並屢獲殊榮，例如於12月初藉着一篇關於敘利亞男孩的報道，令他成為德國2018年度記者。

《衛報》報道，Claas Relotius曾為多家德國傳媒撰文，包括《法蘭克福匯報》（Frankfurter Allgemeine Zeitung）周日版和《世界報》（Die Welt）。

德國《明鏡周刊》假新聞：現年33歲的Claas Relotius 2011年加入《明鏡周刊》任職自由撰稿人。他屢獲殊榮，例如一篇關於敘利亞男孩的報道令他成為德國2018年度記者。（European Press Prize）

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（衛報／英國廣播公司）

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