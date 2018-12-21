特朗普宣布國防部長馬蒂斯2月底退休　辭職信暗示政見不合

美國總統特朗普（Donald Trump）周四（20日）於Twitter發文，表示國防部長馬蒂斯（Jim Mattis）將於2月底退休，而對方在辭職信提到，希望繼任人的政見與特朗普相近，暗示自己與白宮立場有分歧。

特朗普在Twitter提到，馬蒂斯以國防部長身份為白宮內閣效力兩年，他大讚馬蒂斯的工作表現，包括在採購新武器取得巨大進展，並協助自己要求盟友負擔軍事責任。因此感謝對方的貢獻，並在短時間內公布接任人選。

馬蒂斯在辭職信指出，自己的離任可以為特朗普尋找一個政見相近的人掌管國防部五角大樓。不過他亦提到，美國需要一個強大的聯盟和尊重盟友，同時面對俄羅斯、中國等國家時，華府必須要有明確姿態。

事實上，馬蒂斯離職的消息早在10月時已經傳出，當時特朗普在一個訪問內批評對方像個民主黨人，加上特朗普周三宣布美軍撤出敘利亞，以及周四傳出計劃由阿富汗撤軍消息，因此普遍認為馬蒂斯去意已決。路透社引述白宮高層消息，指馬蒂斯周四與特朗普會面時，雙方就多個問題意見不合，因而提出辭職。

General Jim Mattis will be retiring, with distinction, at the end of February, after having served my Administration as Secretary of Defense for the past two years. During Jim’s tenure, tremendous progress has been made, especially with respect to the purchase of new fighting.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2018年12月20日

（綜合報道）