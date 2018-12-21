美政府撥款法案料難在參院「通關」　9部門將面臨停擺

美國聯邦政府的局部停擺危機仍無解決跡象。眾議院雖在周三（19日）通過臨時撥款法案，讓聯邦政府有效運作至2019年2月8日。但因它包括民主黨人反對的美墨邊境圍牆經費，這個已交參議院審議的法案勢難「通關」。 參院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）已明言這方案不會有足夠票數通過。

特朗普為兌現競選承諾，要求國會通過的年尾預算案中，須包括50億美元（約390億港元）的美墨邊境圍牆建設費用。惟民主黨反對建牆，兩黨討論處於膠着狀態。

特朗普周四（20日）表明拒絕簽署不含建牆撥款、在周三由參議院通過的臨時撥款法案。眾議院議長瑞安（Paul Ryan）以及其他共和黨議員周四下午與特朗普會面後，眾議院版本的法案便加入圍牆撥款的項目。它在217票贊成對185票反對的情況下，同日晚上獲得通過。但最終結果料正如舒默所言：「人人都知它不會在參議院通過。」

美國聯邦資金會在當地時間周五（21日）午夜用罄，如國會參眾兩院無法就臨時撥款法案達成共識，包括國土安全部、司法部、運輸部、內政部及農業部等9個部門或會在聖誕假期前關閉。逾80萬名聯邦政府人員，可能面臨被迫放假，或在無支薪的情況下上班。