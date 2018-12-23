【印尼海嘯】死亡人數增至168人700多人傷　入境處未接獲港人求助

印尼西部巽他海峽（Sunda Strait）海嘯，死亡人數升至168人、745人受傷。另有30人失蹤。 香港入境處已獲悉事件，並即時透過外交部駐港特派員公署及中國駐印度尼西亞共和國大使館了解情況。入境處稱未接獲港人求助。

印尼國家減災署（National Disaster Mitigation Agency，BNPB）發言人向周日向傳媒更新災害死傷數字，死亡人數急增至168人、745人受傷。

印尼氣象、氣候和地球物理局（Indonesian Agency for Meteorology, Climatology and Geophysics，BMKG）表示：「請不要待在海峽附近的海灘。已經疏散的人，不要重回災區。」關於潮水高漲的警告會維持至聖誕節（25日），當局呼籲居民和遊客遠離岸邊。

位於板底蘭（Pandeglang）的國家減災署主管Endan Permana接受印尼Metro TV訪問時表示，警方在為萬丹省（Banten）雷桑角（Tanjung Lesung）的人提供協助。雷桑角距離該國首都雅加達不遠，是受歡迎的旅遊點。

BNPB發言人蘇托波（Sutopo Purwo Nugroho）表示，萬丹省西岸是重災區。

位於蘇門答臘南榜省（South Lampung）BNPB主管Ketut Sukerta指出，救援人員及救護車難以抵達災區，因為一些道路被瓦礫堵住。