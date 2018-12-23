【印尼海嘯】記者嘆資料難搵　歸咎特朗普令美國地質調查局停工

印尼巽他海峽周六（12月22日）晚上發生海嘯災情嚴重，廣為國際媒體報道，但不少外國記者和專家在嘗試驗證消息時碰壁。 部分人將之歸咎於美國聯邦政府停擺，令美國地質調查局（USGS）未能提供相關數據和資料，連帶影響報道工作，以及阻礙他們分析海嘯原因。

美國臨時撥款法案因國會就美墨邊境圍牆撥款項目的爭議而無法通過，導致聯邦政府周六起局部關閉，美國地質調查局也是其中一個被迫停止運作的部門之一。當局指部門不會營運直至另行通知，意味它們未能提供有關印尼海嘯的數據。

不少外國記者嘗試核實印尼政府公布的消息，以及嘗試搜集資料去理解海嘯成因。他們所能找到的資料，大多來自印尼媒體，語言不通令他們非常苦惱，加上缺少美國地質調查局的資料數據，記者們紛紛在網上大吐苦水。

《福布斯》（Forbes）雜誌的記者安德魯（Robin Andrews）在Twitter發文指，「感謝聯邦政府關閉，美國地質調查局這次不會提供（印尼海嘯）數據，我但會盡能力提供為你們最佳資訊」。

Hey all - you might have heard that there's just been a "volcano tsunami" in Indonesia. I'm on it - explainer shortly. The USGS won't be providing data this time thanks to the government shutdown, but I'll do my best to source the best information for you all. — Dr Robin George Andrews (@SquigglyVolcano) 2018年12月22日

除了傳媒外，火山學家菲尼克斯（Jess Phoenix）也發文表示，「我想強調若不是特朗普幼稚地停掉政府，我們便可以獲得絕佳的美國地質調查局數據，並可以更好地理解「喀拉喀托之子」火山（Anak Krakatoa）爆發和海嘯的成因」。她補充說，需要募款的是科學，而非為無用的邊境圍牆。