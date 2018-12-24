SpaceX火箭首度執行美國家安全任務　攜軍事衛星升空

太空探索科技公司（SpaceX）的火箭周日（23日）攜帶美國空軍的全球定位衛星從佛羅里達州卡納維拉爾角空軍基地（Cape Canaveral Air Force Station）發射升空，這是SpaceX為美國執行的首個國家安全太空任務。

獵鷹9號（Falcon 9）火箭在當地時間周日早上8時51分（香港時間晚上9時51分）攜帶洛歇德馬丁公司（Lockheed Martin Corp.）製造、造價約5億美元（約39億港元）的全球定位系統（GPS）衛星成功升空。

衛星隨火箭升空約1小時56分鐘後，被置於中地球軌道（Medium Earth Orbit，MEO）。

美國空軍部長威爾遜（Heather Wilson）表示，新一代GPS III全球定位衛星，較它的「前輩」準確度高三倍，而且抗干擾功能強八倍。它的綽號是「韋斯普奇」，以意大利15世紀探險家韋斯普奇（Amerigo Vespucci）命名。

SpaceX已跟華府簽下合約，往後會再發射4個GPS III衛星。它們將為用家提供精確定位，導航與授時（PNT）資訊。不論是戰場上的士兵，或是在繁忙時間想找最佳路徑的司機，都能用得上它。

是次獵鷹9號的任務別具意義，這不僅是該公司火箭首次執行美國國家安全任務，也是年內SpaceX火箭第21次升空，創下公司紀錄。對馬斯克（Elon Musk）創辦的SpaceX來說，2018年無疑是甚有收穫的一年。