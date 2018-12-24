韓媒：美國「不相信金正恩」　限定3個月談判期

韓國傳媒周一（24日）報道，美國政府最近把可以與朝鮮進行無核化談判的實際期限定為3個月。韓國政府正通過秘密渠道向朝鮮領袖金正恩發出信息，希望他在2019年元旦發表新年賀詞後，能重啟與美國談判。

韓國《東亞日報》引述多名政府消息人士周日（23日）稱，「華盛頓對不進行對話的金正恩評價非常負面，最近好不容易才回到試圖對話的方向。」

報道指出，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）12月6日與韓國外長康京和的會談中，使用類似認為金正恩「是難以相信的人物」的非外交性描述，流露出對朝方的不滿。蓬佩奧續指，儘管美方提議在實務層面達成協議後，再通過首腦之間的「由下而上方式」來協商無核化問題，但朝方仍然堅持採取沒有事前協調的「由上而下」方式，即首先舉行首腦會晤。

但特朗普政府決定再次嘗試說服朝鮮，為參加美韓工作小組會議而訪韓的美國朝鮮政策特別代表比根（Stephen Biegun）12月19日表示，願對朝方提供人道主義援助，並重新考慮禁止美國人赴朝旅遊。

為了愈可能擴大上述信息的效果，觀察朝鮮的實際想法，美方事先沒有向韓國政府告知相關內容。一名韓國外交消息人士指，「這是想傳遞一種信息，即最後一次向朝方釋出善意，但可以採取柔和政策的忍耐和時間已經接近極限。」

（東亞日報）