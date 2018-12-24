【印尼海嘯】災區現場放滿屍袋　家屬悲慟認屍

印尼巽他海峽（Sunda Strait）上周六（22日）晚上發生海嘯，按官方周一公布的數字顯示，海嘯最少造成373人死亡，1459人受傷，另有128人仍然失蹤。 當局派出救援人員搜索生還者，同時把遺體運離現場，以防災區爆發疫情。多具包裹遇難者遺體的屍袋放在地上，有家屬認屍時悲慟流淚。

印尼醫療協會（The Indonesian Medical Association）派出醫生，運送醫療物資和器材到受災最嚴重的萬丹省（Banten）。當地有大批傷者急需進行神經和骨科手術。

當局出動大型起重機清理建築物殘骸。救援人員還徒手在瓦礫中挖掘死傷者。

警方到災區移走遺體，再運送至醫療中心和醫院等地。一個個黃色、橙色和黑色的屍袋放置在健康中心門外，有家屬前往認屍時傷心痛哭。

印尼海嘯：當地一間健康中心外放滿載有遇難者遺體的屍袋，家屬等候上前認領。（路透社）

災民稱開始有人挨餓

在重災區南榜省（Lampung）的Sukarame村莊，61歲的災民蘇納爾蒂（Sunarti）在水深及膝的災區上涉水而行，嘗試在殘破不堪的家園前找回物品。她稱：「這裏幾乎沒有任何支援。有些人開始挨餓了。」

當局指受災嚴重的板底蘭（Pandeglang）地區有多個著名海灘和國家公園，不少印尼國內遊客趁聖誕假前往當地，豈料不幸遇上海嘯。

（綜合報道）