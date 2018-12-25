特朗普孤單平安夜密密發文　稱期待再見金正恩

美國總統特朗普周一（24日）密密在Twitter發文，除了大訴苦水，說自己一個人在白宮孤伶伶、多番強調有必要建美墨圍牆之外，他亦提到朝鮮領袖金正恩，指事態有所進展，很期待再跟金正恩舉行峰會。

特朗普在帖文中附上一張照片，可見朝鮮事務特使比根（Stephen Biegun）及國家安全委員會（National Security Council）韓國事務總監胡克（Allison Hooker）在白宮向他匯報朝鮮事態最新進展，特朗普文中雖然指事態有進展，但未有講明細節。

韓聯社報道指，比根剛剛從韓國回來，期間兩國官員討論朝鮮核談判的僵局。比根在韓國提出，允許美國人以人道救援為目的進入朝鮮，此舉可以讓救援物資進入平壤，但同時不需要解除對朝方的制裁，相信是一個不失美國面子的做法，因為華府一直堅持在朝鮮真正棄核之前，都不會放寬制裁，惹來朝鮮多次批評。

朝鮮政府上周四（20日）才宣布，除非美國撤銷對平壤的威脅，否則他們絕不單方面放棄核武。

Christmas Eve briefing with my team working on North Korea – Progress being made. Looking forward to my next summit with Chairman Kim! pic.twitter.com/zPTtDbrP0o — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 24, 2018

（韓聯社／特朗普Twitter）