無人機闖英國吉域機場　當局倡全國裝偵測系統應對威脅

英國倫敦吉域機場（Gatwick Airport）上周三（19日）起連日遭無人機闖入干擾，政府考慮在全國安裝偵測系統，應對無人機的威脅。另外，在事件中被捕的一對夫婦周日（23日）洗脫嫌疑獲釋，兩人均感到自己的私隱「完全被侵犯」。

吉域機場受無人機事件影響，一度關閉跑道36小時。被指涉嫌參與事件的夫婦蓋特（Paul Gait）和柯克（Elaine Kirk）周日獲釋後，周一（24日）在兩人位於西薩塞克斯郡（West Sussex）的住所外表示，事件令他們感到被冒犯。

蓋特表示：「我們的家被搜查，我們的私隱和身份被媒體完全曝光。我們的名字、照片及其他個人資料傳遍世界各地。我們感到完全被侵犯。」他續指，自己與妻子因今次事件深受困擾，需要接受治療，希望傳媒尊重他們的私隱，讓他們正常過聖誕節。

英國安全事務國務大臣華萊士（Ben Wallace）周一（24日）於Twitter貼文提議：「我們可在全國安裝偵測系統，應對無人機威脅。」惟他沒有進一步提供更多細節。

The huge proliferation of such devices,coupled with the challenges of deploying military counter measures into a civilian environment, means there are no easy solutions. However I can say that we are able to now deploy detection systems throughout the UK to combat this threat.2/4 — Ben Wallace MP (@BWallaceMP) 2018年12月24日

（綜合報道）