【聖誕傳說】要讓孩子相信聖誕老人嗎？心理學家如是說

孩子喜歡聖誕節的原因，除了放假以外，相信也包括聖誕老人會到各家各戶派禮物的故事。可是，父母知道聖誕老人只是個美麗的傳說，那麼他們還應該繼續向孩子們「說謊」嗎？事實上，心理學家對此問題也各有立場。

法國《費加羅報》周一（24日）報道，英國心理學家博伊爾（Christopher Boyle）和麥凱（Kathy Mckay）在醫學期刊《柳葉刀．精神病學》雜誌（Lancet Psychiatry）上發表文章，指出欺騙孩子稱聖誕老人存在，其實是背叛了他們的信任。文章稱，孩子最終會發現父母在他們7至8歲之前瞎編亂造，甚至可能會質疑父母是否說了其他謊話。

他們認為，聖誕老人的故事就有如告訴孩子世上有魔法的存在，當他們知道真相時，可能會沮喪和受創傷。這派心理學家認為，讓孩子相信聖誕老人的故事，就是把他們暴露在一種殘酷的幻滅當中。

聖誕老人：許多孩子相信聖誕老人會在佳節時向他們派發禮物，這或許是令他們喜歡聖誕節的原因之一。（路透社）

不過，另一派心理學家則認為事情沒那麼糟糕，聖誕老人的故事也不比「白雪公主」等童話故事來得有害。報道提及奧地利心理學者貝特爾漢姆（Bruno Bettelheim, 1903-1990）著作《童話心理分析》（Psychanalyse des contes de fees），指出故事能激發想像力，是兒童正常發展的一部分。

報道引用1994年刊登在《兒童精神及人類發展》（Child Psychiatry and Human Development）的一個研究，這研究調查了52名不再相信聖誕老人的孩子。結果顯示，受訪孩子們得悉聖誕老人的「事實」後，反應都很正面。該研究指，對很多孩子而言，能夠成為「知道事實的成人」所產生的愉悅感，取代了故事幻滅的失落感。

報道提及，聖誕老人的故事是建基於一名活躍於4世紀的主教聖尼古拉（St. Nicolas）。他生於富裕家庭，但經常救濟貧苦大眾，慷慨形象深入民心。

（費加羅報／中央社）