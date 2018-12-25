英國電訊出招　把華為設備踢出緊急部門4G通訊網絡

英國電訊集團（BT Group）證實，把華為公司供應的設備，移出警方和緊急部門的核心通訊網絡。 當地的緊急服務網絡（Emergency Services Network，ESN）計劃在2019年底完工，但要完全剔除華為的設備，整個過程便需時4年，這部分的損失將由公司自行承擔。

緊急服務網絡項目造價23億英鎊（約228億港元），目的是建造一個專為警方和其他緊急部門而設而的通訊網絡。建成後，將取代現有由摩托羅拉（Motorola）擁有的無線電系統Airwave。用家可透過緊急服務網絡使用英國電訊旗下電訊商EE的4G網絡。

華為發言人回應指，華為已和英國電訊合作15年，對方的政策是在不同網絡層使用不同供應商，很早就明確華為不參與核心網建設，安排並非最近決定，而是兩間公司着眼長遠，共同協商的結果。

英國電訊發言人回覆新華社時強調，華為仍是英國電訊在4G和5G網絡和固定網絡的重要設備供應商，雖然華為不參與5G核心網絡建設，但仍會參與5G網絡其他重要部分的建設。

英國電訊集團12月初宣布，將華為的產品從核心5G流動網路移除，僅會採用桅杆天線和其他「核心」以外的產品。

（英國廣播公司／電訊報）