【聖誕奇蹟】兩漁民在加勒比海缺糧缺水　漂流20天神奇獲郵輪拯救

兩名漁民自中美洲國家哥斯達黎加出發，航行期間遇上大風被吹離航道，並在缺水缺糧的情況下漂流20天。所幸的是一艘巨型郵輪竟然恰巧經過，把兩人救回。

兩名漁民12月1日在哥斯達黎加利蒙港（Porto Limón）出發，兩人睡覺時遇上強風，把他們的船跟漁網吹開。

漁民嘗試開船折返，不過當燃料用盡的時候，他們卻發現自己身處牙買加和大開曼島（Grand Cayman）之間的海域。隨時間過去，足夠支撐7天的糧食和食水都逐漸耗盡，他們只好捉到什麼吃什麼。

幸好，一艘11層的巨型郵輪「海洋皇后號」（Empress of the Seas）駛經漁船附近，船員發現後者發出的信號燈，於是派人查看並成功救起兩人。

皇家加勒比海郵輪公司（Royal Caribbean Cruises）發言人米勒（Ted Miller）表示，這艘大郵輪原定駛往古巴的西恩富戈斯（Cienfuegos），但為了迴避惡劣天氣而駛往牙買加的奧喬里奧斯（Ocho Rios），結果意外地發現出事漁船。

加勒比海漁民漂流20天：漁船由哥斯達黎加出發，途中遇上風浪，在牙買加和開曼群島開域之間漂流。同一時間，一艘原定往古巴的郵輪為了避開風浪而駛向牙買加，意外地發現出事漁船。

兩名獲救漁民身上無大礙，但其中一人體力不支，需直接被抬上郵輪。郵輪上的醫護人員為他們提供食物和衣服和進行身體檢查。船員也捐出300美元（約2340港元），讓他們上岸後買衣服和食物。

船公司的首席氣象學家范弗利特（James Van Fleet）表示，郵輪當時為了避開風浪，才會在該區域（漁船所在地）出現，否則根本不可能遇到兩名漁民。他形容拯救行動是個「聖誕奇蹟」。

More pics to share from @RoyalCaribbean #EmpressoftheSeas rescuing 2 Mariners who had been at Sea for 20 DAYS in that small boat between #Jamaica and #GrandCayman! See last pic for story. UNREAL and so PROUD of Officers and Crew! Thank you @jleberle and @caryjames007 for pics. pic.twitter.com/VEw1tzChMO — James Van Fleet (@JamesVanFleet) 2018年12月21日

（華盛頓郵報／美聯社）