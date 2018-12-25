墨西哥反對派州長上任10日　夫婦遇空難身亡　外界質疑政治謀殺

墨西哥普埃布拉州（Puebla）州長阿隆索（Martha Erika Alonso）與她丈夫莫雷諾（Rafael Moreno）搭乘的直升機，周一（24日）在墨西哥中部墜毀。政府證實二人罹難，另外機上三人就無詳細資料。同屬反對派的阿隆索及莫雷諾在當地政壇地位舉足輕重，前者更是上任僅10天就遇上意外，令民間有輿論認為這是一宗「政治謀殺」。政府表示目前不清楚墜機原因，但會公正調查。

阿隆索及莫雷諾同屬中右翼國家行動黨（National Action Party，簡稱PAN），前者在7月一場競選激烈的選舉中勝出，並在12月14日正式上任；後者則是該州前任州長，生前為參議員。落敗的執政黨墨西哥國家復興運動（Morena）指責阿隆索是「偷走選舉」。

墨西哥女州長空難：墨西哥普埃布拉州州長阿隆索（圖）與丈夫莫雷諾同屬反對派，民間有輿論認為今次空難是一宗「政治謀殺」。（路透社）

墨西哥安全部長杜拉佐（Alfonso Durazo）表示，他們的私人直升機周一下午起飛後不久就墜毀，當地電視影像顯示，直升機殘骸散落一地。

墨西哥新總統奧夫拉多爾（Andres Manuel Lopez Obrador）在Twitter強調，政府會調查今次事故。杜拉佐則表示當局會與直升機製造商保持聯繫，並完全透明公正調查此次事故。

不時批評奧夫拉多爾的墨西頭前總統福克斯（Vicente Fox）強調，對選舉糾紛後的事故感到不安，指當局必須清除每一個疑問。事實上，近年墨西哥政壇屢屢傳出政府高層命喪空難的新聞。兩名屬PAN的內政部長分別在2008年與2011年因空難意外喪生。

（綜合報道）