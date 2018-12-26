澳洲悉尼住宅大樓驚現裂痕　發展商稱絕對無危險

澳洲悉尼一棟新落成的住宅大樓周一（24日）出現裂縫，約300名住客需緊急疏散。大廈發展商負責人兩日後（26日）開腔，指大廈對居民來說絕對沒有危險。

事發的奧珀爾大廈（Opal Tower）座落悉尼西部奧林匹克公園（Olympic Park），當地部門接獲住客指在建築物內聽到混凝土裂開的聲音，部份人更發現屋內的牆身出現裂縫，有近300名住客需要疏散。

消防和工程師周二到場調查，發現10樓有一條大裂縫。其後評定51個單位可能有結構問題，受影響居民需在聖誕節期間另覓住所。

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Shocking photos show the extent of damage inside cracking Opal Tower #Sydney pic.twitter.com/5bh2dHtbKd — The Courier-Mail (@couriermail) 2018年12月25日

發展商Ecove總監阿夫拉克（Bassam Aflak）為旗下的大樓辯護，指公司對建築物出事大感震驚。他稱建築公司Icon Construction在大廈設計和建築上負有全部責任。

阿夫拉克稱，「重點是這裏對居民而言絕對沒有危險」，並指有信心可以解決這個問題，且現在大部分人都已經回家。他又稱，當局已把問題列為小部份單位的個別事件。

他相信裂痕是由於混凝土裝板出現問題所致，但實際上仍有待工程師提供更多資訊。

受影響住戶戴維（Dave）表示，自己自8月便搬進奧珀爾大廈，大廈管理部門一直透過電郵向住客更新情況，「儘管沒有我希望的那樣詳細，我仍認為他們做得很好。惟建築商和發展商令他感到相當沮喪。」

（悉尼先驅晨報／衛報）