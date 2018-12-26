文在寅政府1月發布《國防白皮書》　將刪除「朝軍是敵人」表述

韓國《中央日報》周三（26日）報道指，韓國國防部決定在計劃於2019年1月發布的《2018國防白皮書》中，刪除「朝鮮軍是我們敵人」的句子。

據報道，文在寅政府上台後首次發布的《2018國防白皮書》中，將確定刪除稱朝鮮政權和朝鮮軍隊為敵人的句子和表達，有關內容或將更改為「威脅大韓民國領土和國民生命財產的所有勢力皆為敵人」等句子。有分析稱，相關決定或是考慮到預計將於2019年初進行的朝美、韓朝首腦會談等。

據悉，從2018年8月起就有消息稱，韓國正在討論刪除《2018國防白皮書》中「朝鮮軍隊是我們敵人」的句子。 當時一名韓國政府相關人士曾對《中央日報》表示，政府官方冊子中將朝鮮軍隊定性為敵人的做法與同朝鮮達成的有關消除敵對行為的協議相違。

相關人士解釋稱，現行《國防白皮書》中提及「只要威脅持續存在」的線索，由於2018年朝鮮已經開始進行無核化談判，因此應該考慮到情況有所改變。但也有部分觀點擔心此舉稍為操之過急。

發布《國防白皮書》是為了對國內外宣示韓國政府的國防政策。從1988年開始到2000年版為止，每年都會發布，但由於朝鮮抵制第二次國防部長會談而在2004年停刊。之後從2004年起，每兩年一次在偶數年製作。

（中央日報）