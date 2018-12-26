韓朝鐵路公路連接奠基儀式　兩國為和平接軌但點解未開得工？​

韓國與朝鮮周三（26日）在開城板門站舉行鐵路及公路連接工程動工儀式。雖然今次僅屬「象徵式」活動，實際建設仍無法立即開始，但意義卻極為重大。 今次是自1950年韓戰後，首次有韓國火車由金剛山（Mount Kumgang）開往北部東海岸圖們江（Tumen River）。這不但標誌着韓朝開始接軌，亦展示兩國合作決心，為半島和平開啟未來道路。

韓朝東西部鐵路公路對接項目開工儀式，周三早上在朝鮮開城板門站舉行，雙方各有百多名官員出席。

韓國統一部長官趙明均、國土交通部長金賢美等人乘坐新村號火車前往板門店；朝鮮祖國和平統一委員長李善權、鐵道省副相金潤革等人則在板門店迎接。俄羅斯、中國、蒙古及聯合國等8名官員亦有出席。

朝韓鐵路公路對接：韓朝東西部鐵路公路對接項目開工儀式，周三早上在朝鮮開城板門站舉行（路透社）

儀式意義重大 韓媒：​「血脈」再次相連

金賢美及金潤革在奠基儀式上代表雙方致辭，並舉行了簽字、鐵路接軌及路牌揭幕等活動，雙方亦並合照留念。

1953年韓戰結束後，韓朝並未簽訂和平協議，所以理論上兩國仍處於交戰狀態。韓媒形容是次項目令朝韓「血脈再次相連」，並指韓朝鐵路對接，未來可能連接俄羅斯西伯利亞鐵路，建成朝鮮半島到歐洲的鐵路網。

今次是韓戰後首次有韓國火車由金剛山開往圖們江，亦是時隔十年再有韓國火車抵朝鮮板門站。韓朝2007年12月開始以火車運送開城（Kaesong）工業園區的貨物，惟有關鐵路在2008年11月取消。

朝韓鐵路公路對接：韓朝東西部鐵路公路對接項目開工儀式，周三早上在朝鮮開城板門站舉行。圖為雙方為路牌揭幕。（路透社）

國際制裁未解 仍未能開工​

由於針對朝鮮的國際制裁尚未解除，為避免列車運載物資進入朝鮮可能違反國際制裁，韓國事前已獲得聯合國許可。雖然美國及聯合國安理會均支持今次動工儀式，但由於制裁未解除，韓方未能運送工程所需物品，所以工程暫時無法展開。金賢美亦表示，正式開工前仍有大量準備工作及實地考察，單是設計工作就需要1至2年時間。

韓國統一部發言人強調，動工儀式旨在彰顯雙方對啟動鐵路及公路對接的堅定意志，以表示對此計畫的承諾，真正的興建工程仍必須取決於朝鮮無核化進程，以及國際制裁的相關狀況。

韓朝領導人4月27日在《板門店宣言》中就京義線和東海線鐵路公路對接和升級改造項目達成一致，並在9月《韓朝平壤宣言》商定年內舉行專案動工儀式。

（綜合報道）