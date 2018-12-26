【高空驚魂】澳洲有熱氣球升至半空起火　幸安全着陸1人輕傷

澳洲悉尼一個載有16人的熱氣球周三（26日）升至半空時起火，嚇壞熱氣球上的乘客，所幸最後安全降落，只有1名27歲女乘客受輕傷，她已送院治療，目前情況穩定。

事發於周三清晨5時30分，載有1名操作員和15名乘客的熱氣球在維多利亞省Wandin Park緩緩升起，豈料熱氣球的吊籃在半空起火，約45分鐘後緊急降落於亞拉河谷（Yarra Valley），吊籃最後被大火燒毀。

全國商業熱氣球業（National Commercial Ballooning Industry）發表聲明稱：「事件中的操作員是澳洲資歷最豐富的商業熱氣球操作員之一，累積時數達5500小時。他在嚴峻狀況下操控熱氣球，讓熱氣球安全降落，並疏散15名乘客。」

有乘客回到飯店後仍驚魂未定：「這實在是有點恐怖，我甚至不知道能否看到明天。」全國商業熱氣球業發言人認為，今次火災或是機械故障引起。

The moment a hot air balloon caught fire during a terrifying flight over the Yarra Valley. 15 people were onboard the flight. A 27-year-old woman was taken to hospital for observation. The basket was destroyed during the blaze. #7News pic.twitter.com/JUpcKRxkKg — 7 News Melbourne (@7NewsMelbourne) 2018年12月26日

（中央社／衛報）