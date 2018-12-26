杜拜公主失蹤9個月終現身　官方相片曝光笑容僵硬

阿聯酋杜拜公主拉提法（Sheikha Latifa）3月時稱遭父親虐待，出逃失敗後便一直音訊全無。事隔約9個月，阿聯酋外交部周一（24日）發布拉提法的照片，藉此反駁公主失蹤的指控。

阿聯酋政府指，拉提法在12月15日按家人的要求，與聯合國人權事務前高級專員兼愛爾蘭前總統魯濱遜（Mary Robinson）見面。據當局發放的照片可見，兩人一起進餐，也有並肩而坐。魯濱遜面帶笑容，看似輕鬆；拉提法臉上略帶倦容，表情頗為僵硬地微笑。

國營聯合酋長國通訊社（WAM）周一引述政府聲明指出，拉提法公主「與家人在杜拜的家中」。英國廣播公司（BBC）報道，聲明指照片是經得兩人同意才公布，她們正在共度下午，而魯濱遜訪問期間，確認了拉提法得到所需的照顧和支援。

對於阿聯酋以聲明和照片反駁公主失蹤的指控，聯合國方面未有回應。

杜拜公主：從阿聯酋發放的照片可見，拉提法與前人權事務高級專員魯濱遜一起進餐，前者略帶倦容。（美聯社）

現年33歲的杜拜公主，是杜拜酋長兼阿聯酋副總統和總理謝赫穆罕默德（Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum）的女兒。她曾聲稱自己被父親禁錮和虐待多年。

特工協助乘遊艇出逃 最終失敗

拉提法3月初曾在法國前特工若貝爾（Herve Jaubert）協助下，乘搭遊艇「羅斯特羅莫」號（Nostromo）逃離杜拜，計劃從印度轉機至美國尋求政治庇護。惟遊艇在印度海面對開約80公里，遭多艘印度和阿聯酋軍艦攔截。公主最終出逃失敗，被遣返回國。

英國廣播公司5月曾發放一段由拉提法錄製、長約40分鐘的影片。拉提法在開首便稱：「如果你在看這影片，這不是好事。我已死亡，抑或處於非常非常差的處境。」她講述自己雖貴為酋長之女，卻全無人身自由，16歲時曾嘗試逃走但失敗等經歷。

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事件引起人權觀察（Human Rights Watch）組織關注，當時有報道指拉提法4月時被帶回國，而阿聯酋一直拒絕回應。

直至12月初，杜拜當局才首度發聲明提及拉提法的「失蹤」，稱對傳媒的猜測深表悲痛。該份聲明指，拉提法受到家人的愛戴和珍視，家人也期待為她慶祝生日。

（美聯社／英國廣播公司）