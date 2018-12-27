【印尼海嘯】火山灰直撲3000米高空　當局調整航線避免飛越上空

印尼巽他海峽（Sunda Strait）「喀拉喀托之子」火山（Anak Krakatau）上周六（22日）爆發引致海嘯，至今已奪走超過400人性命。印尼搜救團隊周三（26日）前往偏遠島嶼解救當地受困居民，但受大雨影響而阻礙搜救進度。 由於喀拉喀托之子火山不斷噴發熔岩，火山灰更直撲3000米高空，航空交通管制機構印尼航空導航公司（AirNav Indonesia）則在周四（27日）宣布，會調整所有行經火山的周遭航線。

海嘯至今造成430人死亡、至少159人失蹤、近1500人受傷，超過2.1萬人疏散至高地；政府宣布進入緊急狀態，直至2019年1月4日為止。

豪雨亦重創沿海的漁村，令路面變成一片泥濘，阻礙救援人員運送重型機器及救災物資。

喀拉喀托之子火山至今仍不斷噴出熔岩和碎石，大量火山灰形成巨大雲霧，席捲3000米的高空。

印尼當局警告火山口仍然相當脆弱，有機會再次塌陷或引發海嘯，呼籲居民遠離岸邊。當局在周四調高火山警戒等級至第二高，將火山方圓5公里的範圍列為禁區。

至於印尼航空導航公司表示，「由於喀拉喀托火山灰導致的紅色警報，所有航班路線都會變更」；惟印尼民航當局指機場服務不受影響。

（綜合報道）