俄傳擬於加勒比海島嶼建軍事基地　駐委內瑞拉大使：純屬臆測

俄羅斯周三（26日）宣布成功試射超音速導彈的消息傳出之前，路透社12月12日曾引述俄媒報道稱，俄方擬於加勒比海一個島嶼上興建空軍基地。俄羅斯駐委內瑞拉加拉加斯（Caracas）大使否認有關報道。 外界憂慮基地與超音速導彈的消息會引起美國更大的不滿，憂慮美俄關係進一步惡化。

俄羅斯《獨立報》（Nezavisimaya Gazeta）來自匿名外交和軍事的消息報道，指俄羅斯希望在委內瑞拉海岸對開約160公里，一個加勒比海島嶼奧奇拉島（Orchila）上興建半永久性軍事基地，部署戰略軍機。報道指，俄國是為了在美國「後院」建立「長期軍事存在」。

俄駐加拉加斯大使扎耶姆斯基（Vladimir Zaemskiy）26日反駁，指有關當局欲建基地而與委內瑞拉談判的消息純屬臆測。他更引委國憲法指出，當地禁止別國在其境內興建軍事基地。

↓↓網上有人發布奧奇拉島的衛星照片

yup pic.twitter.com/6YCdyj5PIq — INTELLIPUS (@intellipus) 2018年12月18日

專家認為，俄國委內瑞拉建設基地，供可攜核武的長程轟炸機部署，或許是克里姆林宮報復美國威脅退出《中程導彈條約》（INF Treaty）的措施之一。

今日俄羅斯（RT）引述普列漢諾夫經濟大學（Plekhanov University of Economics）社會學及政治科學系主任科什金（Andrey Koshkin）指出，「無法排除的情況是，如果《中程導彈條約》的協議遭破壞，我們便需要做出對稱和不對稱的舉動，以確保穩定」。他補充，委內瑞拉基地會是個不錯的選擇。

俄羅斯軍事基地：俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）26日宣布已成功試射「先鋒」（Avangard）超音速導彈，並計劃於2019年起部署。

俄國12月在委內瑞拉動作頻頻，他們12月10日曾派出兩架可搭載核武的圖—160（Tu-160）遠程超音速轟炸機等等飛抵委內瑞拉。

事隔約半個月，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）26日宣布已成功試射「先鋒」（Avangard）超音速導彈，並計劃於2019年起部署。雖然普京沒有透露部署地點，但萬一俄方計劃把導彈部署在上述的委內瑞拉島嶼，再加上導彈速度之高難以攔截，華府勢必會視為一大威脅，同時令外界憂慮美俄關係進一步惡化。

（綜合報道）