韓國抗議中國軍機三度闖入防空識別區　召見駐韓解放軍官

韓國聯合參謀本部周四（27日）指，一架中國軍機當日三度進入韓國的防空識別區（ADIZ），國防部為此召見中國駐韓使館的空軍軍官，提出嚴正抗議。

韓聯社報道，一架中國軍機在早上約10時21分從濟洲島西北方駛入防空識別區，於半小時後離開。該軍機再於上午11時54分進入區域，然後掉頭沿路折返。下午2時14分第三度進入防空識別區，最後於下午3時離開。

韓國軍方推測，指涉事軍機型號為解放軍「運-9」系列偵察機。韓國空軍曾派出F-15K等戰機追蹤、伴飛和警告等「正常戰術」措施。當局指軍機未有侵犯韓國領空。

韓國國防部國際政策次長朴哲均（音譯）同日下午召見駐韓大使館空軍武官、解放軍上校周育明。兩人會見20分鐘，就中方2018年多次未經通知而進入韓國防空識別區表示遺憾。

為使中方得知事態的嚴重，以及防止再有同類事件發生，韓方要求召開海空軍直線電話工作會議，以及增設直通網絡等。

韓國曾多次抗議中國軍機闖入韓國的防空識別區，中方則多次反駁韓國的指控，包括在2018年2月，中國外交部發言人指中國組織飛機赴有關國際空域進行訓練，完全符合國際法和國際實踐，並強調防空識別區不是領空，中國認為韓方依據所謂防空識別區對中方進行指責毫無道理。

（韓聯社）