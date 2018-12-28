剛果總統大選前夕　3反對派重鎮延期投票　多處出現示威

非洲剛果民主共和國（DR Congo）周三（26日）以當地多個城市發生伊波拉疫情為由，原定下周一（31日）舉行的總統大選中，有3個反對派重鎮將延期至3月舉行投票，惹來當地民眾示威，歐盟更制裁一名執政黨候選人。剛果外交部周四（27日）決定將歐盟駐當地代表驅逐出境，作為報復手段。

當地選舉委員會（CENI）指由於貝尼（Beni）、布滕博（Butembo）及鄰近地區爆發伊波拉疫情，以及武裝衝突問題，因此取消下周日的大選。但由於該地區屬反對派要地，支持者認為延期只是為執政黨爭取時間支持，因而上街示威。保安部隊施放實彈和催淚彈驅散，示威者期間到一間治療伊波拉的醫療中心搗亂，導致24名病人趁機逃走。

衛生部門指，在逃走的24人之中，其中17人對伊波拉病毒呈陰性反應，另外7人則仍未接受測試。該部門補充，有三名病人已返回中心，工作人員亦成功聯絡另外17人，而政府正全力追查餘下4人下落。

根據規例，該國總統在1月就職。這意味着不論3個地方之後投票結果如何，都不會影響總統人選，變相讓這些地方的選票作廢。

說回今次選舉延期，歐盟以此為由，制裁執政黨及其總統候選人。不過剛果外交部隨即宣布將歐盟駐當地大使烏弗里（Bart Ouvry）驅逐離境。

（路透社）