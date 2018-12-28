日本東北暴風雪持續　陸空交通或受影響

日本北海道和東北部地區持續受暴風雪侵襲。氣象部門預計，日本海沿岸地區天氣將變得更惡劣，大雪有可能於年尾旅遊旺季期間造成交通混亂。周五（28日）早上，已有15班北海道及東北的國內航班取消，而新幹線則暫時運作正常，但不排除出現延誤。 在位於日本東北的山形縣，有一名65歲男子疑遭剷雪車輾過死亡。

日本氣象廳預計，日本東部和西部山區未來將持續降下暴雪，並會於東海和關西部分地區形成積雪。當局預測，直到周六（29日）早上的24小時內，新潟縣將錄得80厘米積雪，東北地方會錄得70厘米積雪，關東甲信越地區積雪將達60厘米，北陸地區和北海道積雪亦會達50厘米。強烈冬季氣壓模式將持續至周日（30日），為多個地區帶來暴雪。

日本北部和北陸的日本海沿岸地區同時受到強風吹襲。預計北海道和北陸地區最高風速將達時速72公里，東北地區最高風速將達時速65公里，陣風風速最高可達時速108公里。

氣象建議民眾留意堆積在電線和樹枝上的積雪，並提防有可能發生的雪崩。

惡劣天氣或已導致1人死亡。山形縣警方指，當地時間周五零晨3時，65歲男子近野寛勝在米澤市川清理道路積雪時，疑因不慎捲入剷雪車中，送院後不治。

大雪早前導致來往東北、山陰、北陸和北海道等地的航班取消和延誤，其中北海道函館機場因要清理跑道積雪而三度關閉，令34班內陸航班取消。

（日本放送協會）